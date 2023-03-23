عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع أول أيام شهر رمضان..

الأقصى يئن.. نداء عاجل من مفتي القدس بشأن المصلين

ارشيفي
ارشيفي

وجه مفتي القدس، الشيخ محمد حسين،  نداءا عاجلا بضرورة التدخل العربي والدولي لمنع الاحتلال من التصعيد وذلك بعدما فرضت إسرائيل قيودا جديدة على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. 

ووفق حواره مع سبوتنيك؛ أكد مفتي القدس ان الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية تتكرر بشكل شبه يومي وبأعداد كبيرة، وتحت إشراف السلطات الرسمية الإسرائيلية، لا سيما مع دخول شهر رمضان، حيث يزداد التضييق الأمني على المصلين خلال هذه الأيام".

وذكر أيضا  أن إسرائيل فرضت العديد من القيود على المصلين داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، منها المتعلق بالعمر، أو التفتيش، لكنها في النهاية إجراءات احتلالية لا يمكن وقفها، وهي تحد من تدفق المصلين للمسجد بيسر وسهولة".

ووصف مفتي القدس التعهدات التي التزمت بها إسرائيل خلال مؤتمر شرم الشيخ والمتعلقة بوقف الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى، بأنها "مجرد أحاديث لا تطبق على أرض الواقع".

وشدد على ضرورة تمسك المرابطين بالصلاة داخل المسجد الأقصى رغم كل التضييق، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي بما فيه الدول العربية والإسلامية لمنع الاحتلال من التصعيد ووقف انتهاكاته بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي، والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس بشكل عام.

أول يوم رمضان.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في جولات استفزازية

اقتحام باحات المسجد.. جريمة إسرائيلية جديدة بحق الأقصي

شرم الشيخ المجتمع الدولي شهر رمضان المسجد الأقصى مفتي القدس الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

موضوعات متعلقة

مفتى القدس: نقدر الدور المصري وقضيتنا الصمود حتى زوال الاحتلال الاسرائيلي

حقوق الأقصى لا تقبل القسمة..مفتى القدس: تطبيع بعض العرب مع إسرائيل مستفز

ترشيحاتنا

أفضل النصائح لقائدي السيارات في رمضان

احتجاجات فرنسا تمثل خطرا على حياة ملك إنجلترا.. ماذا يحدث؟

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون

داعش يرتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين في سوريا.. تفاصيل

عصيان ضد الحكومة في باريس.. احتجاجات فرنسا تخرج عن السيطرة| فيديو

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كل محافظة أكلة.. اليخني الصعيدي.. ما هو وما طريقة عمله؟

هاجمتها رانيا يوسف في أول أيام رمضان| من هي الممثلة روان الفؤاد؟

مسلسل ستهم الحلقة 1.. قتل إياد نصار وارتداء روجينا زي الرجال

على الفطار .. 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ