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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحام باحات المسجد.. جريمة إسرائيلية جديدة بحق الأقصي

اقتحام الاقصي - ارشيفي
اقتحام الاقصي - ارشيفي

واصل المستوطنون الإسرائيليون أعمالهم الإجرامية بحق المسجد الأقصي حيث اقتحمت اليوم مجدداً باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نفذت حملة اعتقالات واسعة في أحياء القدس طالت ثمانية فلسطينيين. 

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني الذي أفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 13 فلسطينياً بينهم ثمانية من مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في أحياء المدينة.


في السياق ذاته، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان: أن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون لليوم 29 على التوالي خطواتهم النضالية، رفضاً لإجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، مؤكدة أن الأسرى سيشرعون في الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك، في حال واصل الاحتلال تجاهل مطالبهم العادلة.

انتهاكات الصهاينة.. مرصد الأزهر: اقتحام 3600 مستوطن لساحات "الأقصى" خلال فبراير

اقتحام مستوطنين إسرائيلين لباحات المسجد الأقصى

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