عاجل
أخبار السيارات|5 سيارات جديدة بـ 400 ألف جنيه.. اركبها أوتوماتيك سعر اسبرانزا A516 .. سر أرخص سيارة من بيجو 2023 أخبار التعليم|آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية بزراعة عين شمس.. اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي نقاد: تدريس رواية “مهمة سرية” كفيل بتحسين مستوى اللغة العربية للطلاب أخبار الفن: مخرج شهير يستغيث لسرعة إنقاذ شيرين الطحان.. ناهد السباعي ورد ناري على تصريحات محمد رمضان إزعاج ورش الخردة كابوس يلاحق سكان صبحي حسين بمدينة بدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Tecno Spark Go في السعودية

Tecno Spark Go
Tecno Spark Go

تقدم شركة "تكنو" الصينية جوالها Tecno Spark Go من الفئة المتوسطة بعدة مميزات منها الشاشة الكبيرة التي تضمن لك مزيدا من الترفيه مع تشغيل مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تستمر معك لفترة طويلة من العمل بشحنة واحدة، ووضح شاشة +HD وهو ما يعتبر جيدا جدا بالنسبة لفئته السعرية الرخيصة.

يتوفر جوال  تكنو  سبارك جو في متاجر المملكة العربية السعودية الرقمية بسعر 383 ريالا سعوديا مع نسخة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و32 جيجا بايت روم. في السطور التالية يرصد صدى البلد كل المعلومات عن الجهاز وفقا لموقع gsmarena التقني.

Tecno Spark Go

مواصفات Tecno Spark Go

يأتي الجوال مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.52 بوصة، مع دقة 720x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 نقطة لكل بوصة، مع نسبة الشاشة إلى الهيكل 82.1% وأبعاد الطول إلى العرض 20:9.

يتم تشغيل الجوال  تكنو  سبارك جو موديل 2022 بواسطة معالج وحدة مركزية من ميدياتك شريحة Helio A20 بدقة تصنيع 12 نانو، رباعي النوى، بتردد ميقاتي 1.8 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات الجرافيك من PowerVR GE8320 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم يمكن زيادتها من خلال بطاقة MicroSD.

يحزم الجوال بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولا يدعم الشحن السريع، يعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة مستخدم HiOS 7.6، كما أن وزنه الإجمالي 199 جم مع أبعاد طول 164.5 مم وعرض 76 مم وسمك 9 مم.

سعر جوال تكنو Pop 6 في السعودية

تكنو تطلق 3 هواتف جديدة بسعر رخيص

يأتي الجوال مع كاميرات خلفية ثنائية، المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 بينما الثاني بدقة 0.3 ميجابكسل ومن مميزات الكاميرات التركيز التلقائي والتثبيت البصري للصورة وتقنية HDR والتصوير البانورامي وكشف الوجوه والابتسامات والمؤقت الذاتي، مع فلاش ليد مزدوج، بينما الكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.0.

يأتي الجهاز بمجموعة من المستشعرات منها بصمات الأصابع والتسارع والتقارب.

جوال تكنو Tecno Spark Go تكنو سبارك جو السعودية المملكة العربية السعودية ريال ريال سعودي ميدياتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

موضوعات متعلقة

اعرف سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السعودية

سعر تابلت شاومي  pad 5 في السعودية

اعرف سعر تابلت هواوي MatePad Pro 11 في السعودية

أقل من 7 آلاف جنيه.. شاومي تستعد لإطلاق Redmi Note 12S..اعرف المواصفات

فئة الـ4 آلاف جنيه.. مواصفات هاتف Infinix Hot 30i تعلن رسميا قبل إطلاقه

جوجل تطلق رسميا روبوت Bard لبعض مستخدمي أمريكا والمملكة المتحدة

بيل جيتس عن ChatGPT: أهم اختراع منذ 1980

محرك Bing AI يدمج أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل النص إلى صور

ترشيحاتنا

موعد مباراة المنتخب ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

صلاة التراويح كم ركعة.. وأسباب اختلاف الفقهاء

تراجع كبير في أسهم بورصة أمريكا

أقوى اتصال 5G.. سعر جوال vivo Y76 5G في السعودية

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا

أول حلقة بتقول عمل مهم.. رئيسة القومي للمرأة تشكر صناع رسالة الإمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..وصايا هانى الناظر لصيام رمضان بأمان..تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

لقطات نادرة.. فيديو يوثق مشاجرة غريبة بين سنجاب وغراب في أمريكا

ضربت الضباط فحملوها.. فيديو صادم لمشاجرة على متن طائرة في أمريكا

هل تناول الشاي بعد السحور يمنع الشعور بالعطش؟

فيديو

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ