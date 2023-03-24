سعر جوال Tecno Spark Go في السعودية

تقدم شركة "تكنو" الصينية جوالها Tecno Spark Go من الفئة المتوسطة بعدة مميزات منها الشاشة الكبيرة التي تضمن لك مزيدا من الترفيه مع تشغيل مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تستمر معك لفترة طويلة من العمل بشحنة واحدة، ووضح شاشة +HD وهو ما يعتبر جيدا جدا بالنسبة لفئته السعرية الرخيصة.

يتوفر جوال تكنو سبارك جو في متاجر المملكة العربية السعودية الرقمية بسعر 383 ريالا سعوديا مع نسخة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و32 جيجا بايت روم. في السطور التالية يرصد صدى البلد كل المعلومات عن الجهاز وفقا لموقع gsmarena التقني.

Tecno Spark Go

مواصفات Tecno Spark Go

يأتي الجوال مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.52 بوصة، مع دقة 720x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 نقطة لكل بوصة، مع نسبة الشاشة إلى الهيكل 82.1% وأبعاد الطول إلى العرض 20:9.

يتم تشغيل الجوال تكنو سبارك جو موديل 2022 بواسطة معالج وحدة مركزية من ميدياتك شريحة Helio A20 بدقة تصنيع 12 نانو، رباعي النوى، بتردد ميقاتي 1.8 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات الجرافيك من PowerVR GE8320 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم يمكن زيادتها من خلال بطاقة MicroSD.

يحزم الجوال بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولا يدعم الشحن السريع، يعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة مستخدم HiOS 7.6، كما أن وزنه الإجمالي 199 جم مع أبعاد طول 164.5 مم وعرض 76 مم وسمك 9 مم.

يأتي الجوال مع كاميرات خلفية ثنائية، المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 بينما الثاني بدقة 0.3 ميجابكسل ومن مميزات الكاميرات التركيز التلقائي والتثبيت البصري للصورة وتقنية HDR والتصوير البانورامي وكشف الوجوه والابتسامات والمؤقت الذاتي، مع فلاش ليد مزدوج، بينما الكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.0.

يأتي الجهاز بمجموعة من المستشعرات منها بصمات الأصابع والتسارع والتقارب.