أفضل موبايل للسيلفي.. مواصفات تكنو Spark 10 5G الجديد

تتنافس شركات الأجهزة الإلكترونية فيما بينها على طرح هواتف ذكية جديدة تكون مناسبة لذوي الميزانية المحدودة وتكون في الوقت نفسه بإمكانيات معقولة، مع مميزات تجعلها نقطة بيع جاذبة لشريحة واسعة من الباحثين على موبايل بسعر رخيص.

برعت شركة "سامسونج" في تلبية طلبات شريحة الطبقة الوسطى من المستهلكين وإطلاق عدد كبير من الهواتف ميسورة التكلفة وتقدم أداء ذات موثوقية عالية، وعلى الرغم من أن سامسونج استطاعت التربع على عرش فئة الهواتف الرخيصة إلا أن عددا كبيرا من الشركات الصينية دخلت ملعب المنافسة واستطاعت أن تجذب شريحة واسعة من المستهلكين وتحقق المعادلة الصعبة بين تقديم جودة منتج عال وبين السعر المعقول.

Tecno Spark 10

من ضمن الشركات التي تنافس سامسونج وتأخذ خلال الآونة الأخيرة خطوات للأمام في هذا المجال هي "تكنو" Tecno التي أطلقت مؤخرا في الأسواق العالمية هاتف Tecno Spark 10 Pro ، وهو هاتف متوسط المدى يقدم كاميرا سيلفي رائدة في جودتها.

عقب إصدار موبايل الـ "برو"، أصدرت العلامة التجارية اليوم تأكيدًا رسميًا تكشف عن عائلة سلسلة الهواتف الجديدة التي تضم 4 طرازات تحمل اسم Spark 10.

وفقًا للعلامة التجارية ، تضم عائلة Spark 10 و Spark 10 5G و Spark 10 C. وأكدت الشركة أن السلسلة بأكملها ستكون متاحة في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأمريكا والشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية.

في حين أن مواصفات هاتف Spark 10 Pro أصبحت متاحة بالفعل، فإن الشركة لم تؤكد بعد مواصفات Spark 10 5G و Spark 10 و Spark 10 C. ما هو معروف هو أن جميع طرز Spark 10 ستكون أجهزة تركز على الكاميرات السيلفي وجودتها العالية، وبالتالي ، ستأتي هذه الأجهزة مزودة بفلاش LED أمامي خفيف الإضاءة لالتقاط صور سيلفي أكثر احترافية ووضوحا في الألوان مع ظروف الإضاءة المنخفضة، هناك 3 مستويات مختلفة من الإضاءة تستخدم حسب الظروف والإضاءة المحيطة.

مواصفات Tecno Spark 10 Pro

يحتوي موبايل Spark 10 Pro على شاشة عرض LCD حجم 6.8 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة 1080x2460 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل، مع نسبة شاشة إلى هيكل 85.6%.

يتم تشغيل هاتف تكنو سبارك 10 برو من خلال معالج ميدياتك شريحة Helio G88 بدقة تصنيع 12 نانو ثماني النوى، مع تردد ميقاتي 2 جيجاهرتز، وشريحة رسوميات جرافيك Mali-G52 MC2 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و مساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

يحزم هاتف تكنو سبارك 10 برو 5000 مللي أمبير في الساعة وبقدرة شحن 18 وات مع وزن إجمالي 208 جم و سمك 8.4 مم، مع طول 168.4 مم وعرض 76.2مم.

يأتي هاتف تكنو سبارك بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل مع فلاش ليد مزدوج و قدرة على تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و30 إطار في الثانية.