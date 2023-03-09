لذوي الميزانية المحدودة… سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy F14 5G

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية طرازها الجديد Galaxy M14 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس في أوكرانيا وهو هاتف متوسط المدى يناسب ذوي الدخل المحدود، وهو نسخة معدلة من Galaxy A14 5G.

لكن يبدو أن سامسونج في طريقها لطرح هاتف جديد من نفس فئة سامسونج جالاكسي A14 5G ويسمى Galaxy F14 5G وقد ظهر بالفعل على جوجل بلاي كونسول Google Play Console.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy F14 5G

وفقًا للقائمة الموجودة على Google Play Console ، سيتم تشغيل Galaxy F14 5G القادم من خلال معالج وحدة مركزية من Exynos 1330، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام مع نظام تشغيل أندرويد 13.

Samsung Galaxy F14 5G

وفقا للمعلومات المسربة على موقع phoneaqua سيحتوي الجهاز على شاشة عرض LCD حجم 6.6 بوصة، مع دقة وضوح 720 في 1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 270 نقطة لكل بوصة، وجودة FHD + مع معدل تحديث 90 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 وزجاج واقي للحماية من Corning Gorilla Glass 5

تحت الغطاء سنجد Samsung Galaxy F14 5G به معالج وحدة مركزية من Exynos 1330 ثماني النوى بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز كحد أقصى ودقة تصنيع 8 نانو، مع معالج رسوميات من Mali-G52 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة MicroSD

يحزم هاتف ساموسنج جالاكسي F14 5G بطارية سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع واجهة مستخدم One UI Core 5 مع وزن إجمالي 221 جم وسمك 9.7 مم وعرض 75.9 مم وطول 164مم.

سيأتي هاتف ساموسنج Galaxy F14 5G مع إعداد ثلاثي للكاميرات في اللوحة الخلفية مع المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة ومستشعر ثاني بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، أما الكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

نجد مستشعر بصمات الأصابع بجانب زر التشغيل مع مستشعر تقارب وتسارع ومنفذ لسماعة الرأس مقاس 3.5 ملم،

السعر المتوقع لهاتف Samsung Galaxy F14 5G سيكون بين الـ 200 إلى 300 دولار أمريكي حسب نوع الإصدار وسعة التخزين.