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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف بديل سامسونج الأرخص لهواتف Galaxy S23

تسريبات تكشف بديل
تسريبات تكشف بديل سامسونج الأرخص لهواتف Galaxy S23

كشفت تسريبات اعتزام شركة سامسونج إطلاق هاتف Galaxy S23 FE والمخصص للفئة المتوسطة والشباب، والذي سيكون الخيار البديل والأرخص لهواتف Galaxy S23 العملاقة والتي أعلنت عنها شركة سامسونج الشهر الماضي. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy S23 FE سيكون أرخص هاتف رائد تصدره شركة سامسونج في العام الحالي 2023 ، حيث من المتوقع أن يحقق الهاتف مبيعات هائلة للشركة ، حيث قد يتم إطلاقه في نهاية هذا العام.  

 

وفقا للموقع فإن هذه المعلومات الجديدة تأتي بعد قرار سامسونج تخطي Galaxy S22 FE ، الأمر الذي جعل العديد من المعجبين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار Galaxy S23 FE، ومن المتوقع أن يكون الهاتف المتميز "الأرخص " القادم نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين المهتمين بالميزانية ، حيث يقدم ميزات متطورة بسعر مناسب.

 

وتشير التقارير إلى أن هاتف Galaxy S23 FE  قد يتم إصداره بالفعل هذا العام بعد تخطي سامسونج  Galaxy S22 FE العام الماضي، ولكنها قررت أنه لا يزال هناك طلب كافٍ على إصدار منخفض التكلفة من هاتفها الرائد والذي لن ينتقص أيضًا من سلسلة Galaxy A متوسطة المدى.

 

وتحتوي هواتف FE من سامسونج على معظم الميزات الرئيسية الموجودة في هواتف Galaxy S من سامسونج، ولكن مع بعض التضحيات التي تم تقديمها باسم الحفاظ على انخفاض التكاليف. عادةً ما يكون هذا في شكل المواد التي تستخدمها Samsung على الهاتف - فهي ليست من الدرجة الأولى مثل ما تحصل عليه من جهاز Galaxy S العادي. تشمل المجالات المحتملة الأخرى التي يمكن أن تتنازل فيها Samsung عن معدل تحديث العرض أو إعداد الكاميرا في FE القادم.

 

 

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