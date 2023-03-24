تونس: نرغب في تطوير العلاقات مع ألمانيا

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، الطّابع المتميّز للعلاقات الثّنائيّة بين تونس وألمانيا معربا عن الرغبة في تطويرها في جميع المجالات.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة مساء، اليوم/الخميس/، فقد جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار لسفير جمهوريّة ألمانيا الاتّحاديّة في تونس، بيتر بروجل والذي هنّأه على نيل ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد.

ومن جهته، أعرب السّفير الألماني عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع تونس وعن استعدادها الدّائم لمساندة جهود تونس في النّهوض الاقتصادي والتّنمية المُستدامة وفي مساندة مساعيها ضمن مؤسّسات الاتّحاد الأوروبي وصندوق النّقد الدّولي.