وزير الري يشارك بجلسة "توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة بإفريقيا"

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة " مبادرة فريق أوروبا .. توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة في إفريقيا" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" في نيويورك .

وألقي الدكتور سويلم كلمة بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) أشار فيها للتحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى العالمى ، والحاجة لتركيز الإهتمام على المياه والتعاون فى ادارة المياه المشتركة كعنصر أساسي في دفع التنمية الإجتماعية والإقتصادية ، مشيرا الى أنه لا يمكن تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" بدون الإدارة المستدامة للمياه المشتركة ، وأن تحقيق أهدافنا القارية والعالمية بشأن الطلب على المياه ، والتنسيق الفعال والتعاون أمر بالغ الأهمية لتحسين إدارة المياه .

وأشاد سيادته بمبادرة فريق أوروبا لإدارة المياه المشتركة ، والتى نظرا لأهميتها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية ، فقد اتخذ المجلس التنفيذي التابع لمجلس الامكاو قرارا بتكليف الأمانة بإنهاء "وثيقة العمل" الخاصة بالمبادرة بما يتماشى مع استراتيجية الامكاو ٢٠١٨-٢٠٢٣ ، كما أطلق الأمكاو عملية إستشارية لتطوير رؤية أفريقية للمبادرة من أجل ضمان مراعاة مصالح جميع الدول الأفريقية وبما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة للقارة وتعزيز السلام والأمن فى جميع أنحاء أفريقيا .

كما تتكامل المبادرة بشكل كبير مع عدد من المبادرات الجارية بما في ذلك مبادرة التكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتى تهدف لتحفيز التعاون الشامل فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مشيرا الى ان آلية تنفيذ كلا المبادرتين يجب أن تعكس اهمية التعاون فى إدارة المياه المشتركة ، وتعزيز التمويلات وتبادل المعرفة وبناء القدرات والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق النتائج المرجوة .