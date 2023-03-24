عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يشارك بجلسة "توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة بإفريقيا"

صدى البلد

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة " مبادرة فريق أوروبا .. توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة في إفريقيا" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" في نيويورك .

وألقي الدكتور سويلم كلمة بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) أشار فيها للتحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى العالمى ، والحاجة لتركيز الإهتمام على المياه والتعاون فى ادارة المياه المشتركة كعنصر أساسي في دفع التنمية الإجتماعية والإقتصادية ، مشيرا الى أنه لا يمكن تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" بدون الإدارة المستدامة للمياه المشتركة ، وأن تحقيق أهدافنا القارية والعالمية بشأن الطلب على المياه ، والتنسيق الفعال والتعاون أمر بالغ الأهمية لتحسين إدارة المياه .

وأشاد سيادته بمبادرة فريق أوروبا لإدارة المياه المشتركة  ، والتى نظرا لأهميتها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية ، فقد اتخذ المجلس التنفيذي التابع لمجلس الامكاو قرارا بتكليف الأمانة بإنهاء "وثيقة العمل" الخاصة بالمبادرة بما يتماشى مع استراتيجية الامكاو ٢٠١٨-٢٠٢٣ ، كما أطلق الأمكاو عملية إستشارية لتطوير رؤية أفريقية للمبادرة من أجل ضمان مراعاة مصالح جميع الدول الأفريقية وبما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة للقارة وتعزيز السلام والأمن فى جميع أنحاء أفريقيا .

كما تتكامل المبادرة بشكل كبير مع عدد من المبادرات الجارية بما في ذلك مبادرة التكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتى تهدف لتحفيز التعاون الشامل فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، مشيرا الى ان آلية تنفيذ كلا المبادرتين يجب أن تعكس اهمية التعاون فى إدارة المياه المشتركة ، وتعزيز التمويلات وتبادل المعرفة وبناء القدرات والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق النتائج المرجوة .

وزير الري الأمم المتحدة المجلس التنفيذى إفريقيا نيويورك وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية الموارد المائية والري مؤتمر الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الري: تاريخ طويل من التعاون مع السودان بكافة المجالات خاصة الموارد المائية

كتف في كتف.. توزيع 55 ألف وجبة غذائية بالأسمرات والخيالة و3 أحياء

حدث ليلا| سعر البيض في المزرعة 95 جنيها.. الصحفيين تتخذ إجراءات تيسير عقد الجمعية العمومية.. ارتفاع في مكاسب بورصات أوروبا بعد رفع الفائدة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

أهم نتائج مشاركة القومي لحقوق الإنسان باجتماعات جنيف على طاولة مجلس الشيوخ

حدث ليلا | الأرصاد تحذر: تقلبات خلال 72 ساعة .. حريق وغرق مركب صيد بدمياط .. فضيحة بمعسكر صن داونز وكاف يوجه تحذيرا شديدا .. إصابة شيكابالا بكورونا

حدث ليلا .. تحذير عاجل بشأن الطقس.. طليق آيتن عامر يخطف أطفالها.. خبر صادم لـ كهربا في الأهلي.. 37 كيانا صينيا وروسيا على القائمة السوداء

ليست تفضلا ولكن واجب .. متحدث الرئاسة: قرارات الرئيس رسالة دعم ومساندة للمواطنين

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في سعر الدولار عالميا

محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

سعر جوال Oppo A77 في السعودية

صيغة الصلاة على النبي لزيادة الرزق.. داوم عليها بأول جمعة من رمضان

زلزال عنيف بقوة 5 ريختر يضرب إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الخروب بالخطوات

بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر

شاهد.. لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بـ الصين

صحة أسرتك أهم.. احذري من استخدام ورق الألومنيوم على سفرة رمضان

فيديو

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ