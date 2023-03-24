محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع الحريق الذي نشب أمس الخميس، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.

وتواجد بموقع الحريق كلا من اللواء عمرو البيلي مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء سامح بسيم نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدينة، والعميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس سيد أمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور.

وتلقت غرفه عمليات المحافظة بلاغا بنشوب حريق في مصنع أقمشة على مساحة ٢٠ ألف متر مربع ، وقد تم الدفع بعدد ١٨ سيارة إطفاء (١٢ سياره من المحافظة و٦ سيارات دعم من محافظة القاهرة) بالإضافة إلى عدد ٥ خزانات مياه كبيرة من المحافظة والادارة العامة للحماية المدنية وبدعم من محافظتي القاهرة والشرقية.

ووجه "محافظ القليوبية" بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة وقد تم إخطار النيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على منطقة كبيرة من المصنع وجاري الإنتهاء من إخماد الحريق بالكامل.