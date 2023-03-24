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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد موقع الحريق بالمنطقة الصناعية الثانية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع الحريق الذي نشب أمس الخميس، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور.

وتواجد بموقع الحريق كلا من اللواء عمرو البيلي مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء سامح بسيم نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدينة، والعميد هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والمهندس سيد أمين نائب رئيس جهاز مدينة العبور.

وتلقت غرفه عمليات المحافظة بلاغا بنشوب حريق في مصنع أقمشة على مساحة ٢٠ ألف  متر مربع  ، وقد تم  الدفع بعدد ١٨ سيارة إطفاء  (١٢ سياره من المحافظة و٦ سيارات دعم من محافظة القاهرة) بالإضافة إلى عدد ٥ خزانات مياه  كبيرة من  المحافظة والادارة العامة للحماية المدنية  وبدعم من محافظتي القاهرة والشرقية.

ووجه "محافظ القليوبية" بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة وقد تم إخطار النيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات

وأشار إلى أن  الأجهزة  الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على منطقة كبيرة من المصنع وجاري الإنتهاء من إخماد الحريق بالكامل.

محافظة القاهرة مدير أمن القليوبية الحماية المدنية غرفة عمليات عبد الحميد الهجان مساعد وزير الداخلية المنطقة الصناعية نشوب حريق الإدارة العامة للحماية المدنية اللواء نبيل سليم حريق في مصنع الهجان محافظ القليوبية

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