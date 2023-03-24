عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مرصد الأزهر: لا تسيب أو تساهل في ثوابت الدين

الأزهر
الأزهر

قال الشيخ أحمد فيصل عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنّ الإفراط والتفريط متضادان وبينهما منهج الإسلام والمنهج الذي يتبناه الأزهر الشريف، موضحًا أن الدين يُسر، لكن هذا لا يعني التسيب والتساهل بخصوص ثوابت الدين.

txt

النشرة الدينية.. شيخ الأزهر : الإسلام هو الصخرة التي تتحطم عليها طموحات الاستعمار .. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

txt

جنسيات مختلفة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر

وأضاف فيصل خلال حواره مع الإعلامي أحمد عبدالرازق، مقدم برنامج «رسائل رمضانية»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الله جعلنا أمة وسطا؛ لا متشديدن ومتحجرين أو متساهلين ومضيعين النصوص والثوابت؛ لذا يتبنى الأزهر الشريف المنهج الوسطي الجميل، وهو منهج الله ورسوله والصحابة: «هذا هو المنهج الرباني الذي استطاع النبي أن يوصل مفهومه للصحابة، من السهل أن نقرب إلى الله دون أن نكون متشدددين ومتعالين في الدين».

وتابع عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: «هذا الدين شديد فأوغلوا فيه برفق، تعاملوا بهدوء وبراحة مع الله عز وجل والدين، في الـ20 سنة الماضية حدث المتضادان، عشرة تدور حول الإفراط والثانية تدور حول التسيب والتساهل في الدين». 

وأشار، إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استطاع استقطاب الكثير من الشباب حول العالم، نتيجة للشحن في الفترة من عام 2001 حتى عام 2009.

 

الأزهر مكافحة التطرف الازهر الشريف إكسترا داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

أول جمعة من رمضان.. انخفاض في أسعار الدواجن

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال كهربا من الأهلي

ترشيحاتنا

الاستفادة من العوائد المالية.. توجيهات خالد عبد الغفار لهيئة التأمين الصحي

المالية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج.. تفاصيل

زلزالان شديدان يضربان تركيا وإيران| ماذا يحدث؟

تحذير.. وزير خارجية أمريكا يفجر مفاجأة بشأن استعادة أوكرانيا لأراضيها

أعلنته أمريكا في مرحلة الخطر.. انتشار مرض غامض لا يستجيب لأي علاج

الإسكان: بدء تشغيل محطة محولات كهرباء العبور 5

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومات رمضان.. هذه الأبراج تعشق التجمعات العائلية

بـ30 ألف مصباح..تزيين أهم ميدان في لندن احتفالا بشهر رمضان.. صور

سفرة رمضان.. بط محشي ورق عنب مع شعرية بالخلطة والحلو جلاش

فيديو صادم.. رجل يعتدي بالضرب على شخص من ذوي الهمم في بريطانيا

فيديو

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ