عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد احتجاجات أمس بفرنسا .. ماكرون يصر على تطبيق قانون سن التقاعد

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي في بروكسل إن أسس البنوك الأوروبية صلبة وقوية.

وتابع ماكرون أنه يجب على أوروبا أن تعمل بشكل موحد لمواجهة التحديات الدولية.

وأضاف :"نعمل من أجل الوصول إلى أهدافنا من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".

كما قال إن بلاده بحاجة لتصويب السياسة التجارية نحو الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه يجب على الاتحاد تعزيز منطقة اليورو والوصول إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ماكرون أن القانون المتعلق بنظام رفع سن التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية، تعليقاً على مظاهرات أمس يوم الخميس، التي انتشرت في أنحاء البلاد وتسببت في إغلاق مطار تشارل ديجول.


وقال: "سنواجه أعمال العنف التي تخللت التظاهرات بكل حزم"، مضيفاً: "لن نستسلم للعنف، وسننتظر قرار المحكمة العليا في فرنسا بشأن إصلاح المعاش التقاعدي".
 

إيمانويل ماكرون روبي اليورو الاتحاد الأوروبي فرنسا أعمال العنف شارل ديجول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبية لاتحاد الأوروبي أوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

والده مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. تفاصيل

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

موضوعات متعلقة

رغم الاحتجاجات.. الرئيس الفرنسي يفجر مفاجأة بشأن قانون التقاعد

الرئيس الفرنسي: استخدام الدستور لإقرار مشروع الإصلاح أمر جيد إذا أردنا احترام مؤسساتنا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يحذر من خطأ عند الإفطار يخالف سنة الرسول

تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

زياد السيسي يتأهل لدور الـ 64 الرئيسي بكأس العالم لسلاح السيف بالمجر

بعد احتجاجات أمس بفرنسا .. ماكرون يصر على تطبيق قانون سن التقاعد

زحمة المرور تجيب الضغط .. بحوث أمريكية توجّه نصيحة للحكومات

الشرقية تطفئ الأنوار 60 دقيقة بالمنشآت العامة فى ساعة الأرض غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي مشكل.. إليك أسرار المذاق الشهي

هالات من الضوء الاصطناعي تغطي سماء السويد .. اعرف السر

قائمة أكلات لشهر رمضان 2023.. وصفات سهلة ولذيذة

تحذير من جامعة أكسفورد.. حبوب منع الحمل سبب زيادة الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

كرمه كفيله السعودي لأمانته.. وفاة عم شوقي العامل القناوي الأمين

في عيد ميلاد نادية الجندي.. سر خلافها الشهير مع نبيلة عبيد

فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ