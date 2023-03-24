بعد احتجاجات أمس بفرنسا .. ماكرون يصر على تطبيق قانون سن التقاعد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي في بروكسل إن أسس البنوك الأوروبية صلبة وقوية.

وتابع ماكرون أنه يجب على أوروبا أن تعمل بشكل موحد لمواجهة التحديات الدولية.

وأضاف :"نعمل من أجل الوصول إلى أهدافنا من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".

كما قال إن بلاده بحاجة لتصويب السياسة التجارية نحو الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه يجب على الاتحاد تعزيز منطقة اليورو والوصول إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ماكرون أن القانون المتعلق بنظام رفع سن التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية، تعليقاً على مظاهرات أمس يوم الخميس، التي انتشرت في أنحاء البلاد وتسببت في إغلاق مطار تشارل ديجول.



وقال: "سنواجه أعمال العنف التي تخللت التظاهرات بكل حزم"، مضيفاً: "لن نستسلم للعنف، وسننتظر قرار المحكمة العليا في فرنسا بشأن إصلاح المعاش التقاعدي".

