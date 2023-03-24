عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر: «لما بلاقي أعدائي بيكتروا بفرح وبعرف حجم غبائنا ودانا فين»

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

تحدث الموسيقار حلمي بكر، عن الفنانة أصالة، قائلا: إنها ناكرة للجميل، معقبا: "بالنسبة لها هي مش ناكرة للجميل، ولكن بالنسبة للجمهور العربي كله فهو اللي يحط الإجابة، وأنا لن أعلق".

وأضاف  الموسيقار حلمي بكر، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم":" الفن أصبح عندنا دلوقتي مستواه مش تمام، ودلوقت مبقاش في جماهير، وبفرح أما بلاقي أعدائي بيكتروا، وبالتالي أعرف حجم غبائنا ودانا فين".

وتابع الموسيقار حلمي بكر: "أحيي مصطفي كامل، فبعد توليه نقابة الموسيقيين؛ حضور الغناء بدأ يبان على الساحة".

الموسيقار حلمي بكر حلمي بكر خط احمر أصالة الفنانة اصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

بيان عاجل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ضياع خام اليورانيوم في ليبيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

بـ فرمان كولر.. أمين صندوق الأهلي يفجر مفاجأة بشأن ضم مهاجم سوبر

ترشيحاتنا

بعد ثنائية مالاوي .. أول إجراء من روي فيتوريا حيال منتخب مصر

خلال أول أسبوع من رمضان.. الصحة: قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات

الأرصاد: البلاد تشهد أمطارا غزيرة والتحسن بداية من الأحد

دوري محترفي كرة اليد.. الزمالك يتقدم على الأهلي 16–12 في الشوط الأول

في ليلة تألق صلاح.. ملخص وأهداف منتخب مصر أمام مالاوي

وزير الري يترأس جلسة "المياه في COP27" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن طرده.. غضب في كندا بعد منع شاب من الصلاة في محطة قطار

من أشهر أطباق سفرة رمضان.. فوائد الكرنب لا تتوقعها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب البرتقال مع الجزر بعد الإفطار؟

خدوا بالكم.. 4 أبراج معرضة للغيرة والحسد.. فهل أنت منهم؟

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ