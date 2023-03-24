حلمي بكر: «لما بلاقي أعدائي بيكتروا بفرح وبعرف حجم غبائنا ودانا فين»

تحدث الموسيقار حلمي بكر، عن الفنانة أصالة، قائلا: إنها ناكرة للجميل، معقبا: "بالنسبة لها هي مش ناكرة للجميل، ولكن بالنسبة للجمهور العربي كله فهو اللي يحط الإجابة، وأنا لن أعلق".

وأضاف الموسيقار حلمي بكر، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم":" الفن أصبح عندنا دلوقتي مستواه مش تمام، ودلوقت مبقاش في جماهير، وبفرح أما بلاقي أعدائي بيكتروا، وبالتالي أعرف حجم غبائنا ودانا فين".

وتابع الموسيقار حلمي بكر: "أحيي مصطفي كامل، فبعد توليه نقابة الموسيقيين؛ حضور الغناء بدأ يبان على الساحة".