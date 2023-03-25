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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطفل أدم وهدان: مثلت فى أولى حلقات مسلسل سره الباتع

الطفل أدم وهدان
الطفل أدم وهدان

تحدث الطفل أدم وهدان، عن تواجده فى أربعة أعمال فنية فى رمضان، قائلا: إنه تم اختياره عن طريق الصدفة، معقبا: "كانوا طالبين طفل عنده 4 سنوات يمثل فيلم خلاويص مع الفنان أحمد عيد، وصورت فيديو وبعته وكلموني".


وأضاف الطفل أدم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه قام بدور فى عزمي وأشجان مع الفنانة إيمي سمير غانم وكان فى عمر الخامسة، موضحا: "كنت حاسس أني بحب التمثيل، وفى مسلسل سره الباتع أستاذ خالد يوسف كان عايز طفل عنده قدرة أنه يبدأ الحلقة الأولي ويكون موهوب".


وتابع الطفل أدم: "عملت أوديشن وروحت وأتصورت والكواليس كانت حلوة مع الأستاذ أحمد فهمي، وكل حاجة عجبتني فى المسلسل".
 

الطفل أدم وهدان أدم وهدان رمضان سره الباتع خالد يوسف

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