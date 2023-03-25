دعاء الصائم عند فطره.. احرص على هذه الكلمات النبوية التي لاترد

دعاء الصائم عند فطره، هي إحدى سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبي لمن يتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، ويقول الفرد في دعاء الصائم عند فطره بما ينفعه في الدنيا والأخرة، ويكون هذا قبل الإفطار عند غروب الشمس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصائم عند فطره أنه كان يقول: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت).

دعاء الصائم عند فطره من أفضل الأوقات للدعاء حيث أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فيتوسل الفرد إلى الله عز وجل في وقت الإفطار، ويكون في حالة تضرع وخشوع، لأن الله يستجيب للعبد الذي يلح بالدعاء، ويثق أن الله عز وجل سيعطيه مراده، فأفضل ما يفعل العبد وقت الإفطار هو دعاء الصائم عند فطره.

دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق

دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق، للصائم عند الإفطار دعوة مستجابة لا ترد من قبل الله عز وجل، حيث أن الدعاء من أفضل العبادات، فالدعاء أثناء الصيام يعمل على تكفير الذنوب والمعاصي، لذلك فالدعاء والصيام مفتاحان لدخول العبد الجنة، ودعاء قبل الإفطار بخمس دقائق نقول فيه:

- اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

- سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

-اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

- ويستحب أن نقول في دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والأنس يموتون.

-اللهم أرزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، وأجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه بجودك يا اجود الأجودين.

-اللهم أجعلني من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين

-اللهم قربني إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهي رغبة الراغبين.

-اللهم أجعلني في شهر رمضان من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم قوني على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، وأحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.

- كما يستحب أن نقول أيضًا في دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق اللهم أرزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعان وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الأملين.

-اللهم أجعل لي فيه نصيبًا من رحمتك الواسعة، وأهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.

- اللـهم لا تسلط علينا وصبًا ولا تعبًا ولا سقمًا ولا عطبًا، اللـهم ارزقنا الافطار من رزقك الحلال، اللـهم سهل لنا فيه ما قسمته من رزقك، ويسر ما قدرته من امرك، واجعله حلالا طيبًا نقيًا من الآثام خالصا من الاصار والاجرام.

-اللـهم يا من يملك التدبير وهو على كل شيء قدير، يا من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وتجن الضمير وهو اللطيف الخبير، اللـهم اجعلنا ممن نوى فعمل، ولا تجعلنا ممن شقي فكسل، ولا ممن هو على غير عمل يتكل، اللـهم صحح ابداننا من العلل، واعنا على ما افترضت علينا من العمل، حتى ينقضي عنا شهرك هذا وقد ادينا مفروضك فيه علينا، اللـهم اعنا على صيامه، ووفقنا لقيامه، ونشطنا فيه للصلاة، ولا تحجبنا من القراءة، وسهل لنا فيه ايتاء الزكاة.

-اللـهم لا تطعمنا الا طيبا غير خبيث ولا حرام، واجعل رزقك لنا حلالا لا يشوبه دنس ولا اسقام يا من علمه بالسر كعلمه بالإعلان، يا متفضلا على عباده بالإحسان.

دعاء الصائم عند فطره مكتوب

دعاء الصائم عند فطره مكتوب، الدعاء هو أهم أسلحة العبد والتي يمكنه التسلح بها في جميع أوقاته، دعاء الصائم عند فطره مكتوب هو دليل على صدق إيمان العبد وثقته بالله، وتوكله عليه، وإدراكه بأن الله قادر على كل شيء مهما كان، الدعاء من أبسط العبادات وأسهلها، ونقول في دعاء الصائم عند فطره مكتوب:

-اللهم اجعلنا في رمضان ممن غفرت لهم ورضيت عنهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة نحن والدينا ومن نحب.

-اللهم أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفذ، وأسألك فرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت.

-اللهم اغفر لي في أيام العتق من النار ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما ‏أنت أعلم به منّي أنت المقدّم وأنت المؤخّر وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

-اللهمّ لا تجعل هذه الايام المباركة تنتهي إلا وقد غفرت لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به منّي اللهمّ اغفر لي جدّي وهزلي ‏وخطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي.

-كما يستحب أن يقول في دعاء الصائم عند فطره مكتوب أعوذ بجلال وجهك الْكريم أن ينقضي عنّي شهر رمضان أوْ يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تُعذّبُني عليْه.

-اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

-اللهم أجعلنا في هذه الايام المباركة من الذين فتحوا باب الصبر وأردفوا خنادق الجزع وجازوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى.

- اللهم إنا نسألك برحمتك التي تتنزل في هذا الشهر الكريم أن ترحمنا وتغفر لنا ولأبنائنا، كذلك اللهم تقبل صيامنا ودعائنا وهب لنا من الأجر ما تضمن لنا به جنات النعيم.

-اللهم أسعد قلوب أهلي وأحبابي وأصدقائي وكل من يعرفني وتعطيهم ما يتمنونه وعطر صدورهم بالإيمان وارزقهم الخلود في الجنان واجعلنا يا رب من عتقائك من النار اللهم اننا في العشر الاواخر من رمضان أسألك يا الله ان تعتق رقابنا من النار.

- اللهم لا تمر هذه الساعة في نهاية رمضان، إلا وقد منحتنا العفو والغفران والصفح والرضوان والعتق من النيران يا رحمن وأيضاً اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين، واعف عني وعن سائر المسلمين الأحياء والأموات يا رب العالمين.

-اللهم أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضللة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا مهتدين.

-اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلا ولا تأخذنا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، بجانب اللهم أمنَّا في أوطاننا وانعم علينا بالأمن والسلامة والرخاء وسائر بلاد المسلمين.

-اللهم أهل علينا رمضان أعوامًا عديدة، اللهم لا تحرمنا فضله وأجره، كذلك اللهم نسألك أن تتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال.