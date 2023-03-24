خالد الجندى: تصدقوا ولا تتركوا قطار الخير يفوتكم فى رمضان.. فيديو

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى الأغنياء، قائلا: ""في ثلاث أمور يجب عليك فهمها: أولا إن ربنا يوفقك لعمل خير، وثانيا أنه يعينك على عمل الخير، وثالثا أنه يقبل منك عمل الخير"، مؤكدا أن أحسن شيء للإنسان أنك تكون محبوب عند الله، مستكملا: "لا تتركوا قطار الخير يفوتكم والناس محتاجة تضافر كل قوى المجتمع".



وتابع الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن الإنفاق في سبيل الله، من المهام العظيمة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، قائلا: "من المهام العظيمة اللي ربنا خلقنا لها أننا نبقى جاهزين بالنفقة والنفقة من أهم عناصر هذا الدين، وربنا بيفهمنا أننا مش بنعزم الفقراء على حسابنا".



واستشهد الجندى، بقول الله سبحانه وتعالى في بداية آيات سورة البقرة "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ"، مؤكدا أن الانفاق على الفقراء والمحتاجين ليس له علاقة بالرزق والرزق مكتوب، مضيفا: "الانفاق ملوش علاقة بالرزق واضمن رزقك".



