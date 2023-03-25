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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعب الجمهوري بأسيوط يطلق قوافل الخير لتوزيع السلع الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجًا

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري بأسيوط يطلق قوافل الخير

بدأت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط ، تجهيز كراتين الخير ضمن مبادرة مع الناس استعدادا لتوزيعها من خلال المرور على المنازل لضمان الوصول إلى الأُسر الأكثر احتياجًا  بـ 13 مركز وحي على مستوى المحافظة .

وقال السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، إن المبادرة تهدف إلى المشاركة المجتمعية ورفع الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا في إطار توجه القيادة السياسية لمبادرات الخير والتي تعكس  دور الأحزاب في المشاركة في قوافل الخير وتوفير حياة كريمة.

وأضاف أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط، أن مبادرة مع الناس ينظمها الحزب على مستوى المحافظة وتستهدف فئات الأسر الأكثر إحتياجًا وغير القادرين لإدخال السرور عليهم في المنازل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للحزب، ومساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة.

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وأكد عبدالصبور، أن توزيع  كرتونة الخير أو "شنط رمضان"  هو  تفعيلا للمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيفاً عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير المواد الغذائية لهم وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

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