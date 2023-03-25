ضبط 8000 لتر سولار وبنزين داخل محطتين للوقود غير مرخصتين بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية مكبرة بمركزى وادى النطرون وأبو المطامير أسفرت عن ضبط 8000 لتر سولار وبنزين داخل محطتين لتمويل السيارات غير مرخصتين.

و تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .