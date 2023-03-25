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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 20 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار 20 جنيها مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس الجمعة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2000 جنيه للبيع و 2020 جنيها للشراء.

تقريردولي يكشف تأثير الأحداث الحالية على سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2023


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي قيمة نحو 2286 جنيها للبيع و 2309 جنيهات للشراء

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1714 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 1333 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء.


ووصل  الجنيه الذهب إلي 16 ألف جنيه و16.16 ألف جنيه.


بلغ سعر أوقية الذهب نحو71.086 ألف جنيه للبيع و 71.8 ألف جنيه للشراء.


ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.285 مليون جنيه للبيع و 2.308 مليون جنيه للشراء

تراجع عالمي

تراجعت أسعار الذهب ، وخسرت نحو 3 دولارات في المعاملات الفورية بعد مكاسب قوية في الجلسة الماضية.


وبحلول الساعة 09:54 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.13 في المائة أو ما يعادل 3 دولارات ليصل إلى 1991.9 دولار للأونصة.


ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.07 في المائة أو ما يوازي 1.55 دولار لتصل إلى 1994.3 دولار للأونصة.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.18 في المائة إلى 23.29 دولار، وزاد البلاتين 0.03 في المائة إلى 992.55 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.19 في المائة إلى 1421.5 دولار.
 

مصير أسعار الذهب

تناول تقرير نشر منذ قليل عبر وكالة إنفستنج الاقتصادية المتخصصة، مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت عنوان “الذهب إلى أين الآن بعد التوترات؟ مستويات هامة وأحداث بارزة”

وبحسب التقرير، فقد حققت العقود الآجلة للذهب مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، واستقرت ضمن نطاق ممتاز قريبة من الهدف الرئيسي عند 2000 دولار، حيث حدت الاضطرابات الجديدة في الأزمة المصرفية من الولايات المتحدة إلى أوروبا من التداعيات الناجمة عن انتعاش الدولار الذي أثر على المعدن الأصفر.

 المقبلة
وعاد الذهب إلى 2000 دولار للأوقية خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكنه أغلق دون هذه المستويات المرتفعة أمس الجمعة مع ارتفاع مؤشر الدولار  للمرة الأولى في أسبوع، وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وخاصة الذهب، كان لا يزال واضحًا حيث أصبح دويتشه بنك أحدث اسم كبير يظهر في الأزمة المصرفية من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

كانت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم يظل الذهب أيضًا في أذهان المستثمرين على الرغم من أن مسؤولًا كبيرًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال أمس الجمعة أنه قد تكون هناك حاجة لرفع الفائدة الأمريكية مرة واحدة هذا العام.

وقال جيمس بولارد ، رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس وأحد أكثر دعاة البنك المركزي تشددًا في رفع معدلات الفائدة، إن رفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 3 مايو أو 14 يونيو قد يكون الأخير في الوقت الحالي، وأضاف البنك المركزي 475 نقطة أساس إلى الأسعار منذ مارس 2022 في محاولته لمحاربة أسوأ تضخم أمريكي في 40 عامًا. 
 

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