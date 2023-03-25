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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 24 فريقا ..انطلاق ماراثون الدورات الرمضانية لكرة القدم بمراكز شباب الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية مشيرا إلى أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه، فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أشاد محافظ الشرقية بجهود مديرية الشباب والرياضة في تنظيم الدورات الرمضانية الرياضية والتي تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتنقي النفس وتساهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتقديم أداء مميز للفوز بالدورة الرمضانية.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى انطلاق فعاليات الدورات الرمضانية لكرة القدم من مركز شباب العصلوجي التابع لإدارة شباب الزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية لافتاً إلى أن الدورات الرمضانية تقام كل عام في شهر رمضان وتُعد من أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تمثلها مديرية الشباب والرياضة لجذب الشباب لممارسة الرياضة وبث روح المنافسة فيما بينهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يتم تنظيم دورات رمضانية مماثلة بمشاركة 24 فريق بمختف مراكز شباب المحافظة والتي تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أعضاء مراكز الشباب داخل المحافظة.

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