كائن غريب يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي ..ما القصة؟

أثارت صورة لمخلوق غريب للغاية، حالة من الجدل بين أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكله الغريب وغير المألوفة.

بحسب صحيفة "ديلي ميل"، لم يستطع رواد مواقع التواصل الاجتماعي تميز هذا المخلوق، وتحديد ما إذا كان كلباً او كائن آخر، كون وجهه يشبه الماعز بينما جسده يشبه الكلب، حتى أن البعض شبه الحيوان بـكائن Chupacabra الأسطوري - هو طائر شبيه بمصاصي الدماء يلتهم الماشية.

الكائن الغريب

خلقت صورة المخلوق حالة من الحيرة والتخمينات الكثيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، فقال بعضهم ان هذا المخلوق من الممكن أن يكون أحد فصائل الكلاب النادرة ، بينما رجح البعض الآخر أنه يبدو وكأنه خنزير أو معزة ولدت بعيب خلقي.

فيما لم يجد أيا من رواد مواقع التواصل أي تفسير حول هذا الكائن الغريب، مشيرين إلى أنه أحد الظواهر الغريبة التي رأوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.