البنتاجون: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، إنه لا توجد مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان خطي: "رأينا تقارير عن إعلان روسيا، وسنواصل مراقبة هذا الوضع".

وجاء في البيان: "لم نرَ أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي. ما زلنا ملتزمين بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

وقال بوتين لتليفزيون "روسيا 24" الحكومي، إن روسيا ستكمل بناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول بداية يوليو/ تموز.

وأضاف الرئيس الروسي، إن موسكو نقلت بالفعل إلى بيلاروسيا نظام إسكندر الصاروخي قصير المدى - والذي يمكن تزويده برؤوس حربية نووية أو تقليدية.

وتابع بوتين، أن خطته لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا لن تشكل انتهاكًا لاتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأردف بوتين في مقابلة مع "روسيا 24": "لقد فعلت الولايات المتحدة ذلك على مدى عقود، لقد وضعوا أسلحتهم النووية التكتيكية في دول حلفائهم، دول الناتو، في ست دول على وجه الدقة: ألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا واليونان، وكان لدينا اتفاق مع (رئيس بيلاروسيا) لوكاشينكو، كحلفاء، لفعل الشيء نفسه. اتفقنا على القيام بذلك دون انتهاك التزاماتنا بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية".

لم يكن لدى بيلاروسيا أسلحة نووية على أراضيها منذ أوائل التسعينيات. بعد فترة وجيزة من حصولها على الاستقلال في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، وافقت على نقل جميع أسلحة الدمار الشامل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والمتمركزة هناك إلى روسيا.

خلال المقابلة، قال بوتين أيضًا إن روسيا ساعدت بيلاروسيا على تحويل عشر طائرات متمركزة بالفعل في بيلاروسيا، إلى طائرات قادرة على حمل رؤوس حربية نووية تكتيكية. وأضاف أن روسيا ستبدأ تدريب الطيارين على قيادة الطائرات المعاد تشكيلها أوائل الشهر المقبل.

جاءت تصريحات بوتين في المقابلة، السبت، بناء على التعليقات التي أدلى بها في ديسمبر في مؤتمر صحفي مشترك مع لوكاشينكو في مينسك، عندما قال الرئيس الروسي إن موسكو تدرب الطيارين البيلاروسيين على قيادة طائرات قادرة على حمل "رأس حربي خاص".

خلال ذلك المؤتمر، قال لوكاشينكو مخاطبًا الزعيم الروسي: "لقد وضعنا اليوم نظام S-400 (الدفاع الجوي) الذي نقلته إلى بيلاروسيا في حالة الاستعداد القتالي، والأهم من ذلك، نظام إسكندر الذي سلمتموه لنا أيضًا بعد أن وعدتم به قبل نصف عام".