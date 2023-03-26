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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة القبض على زين.. ردود فعل واسعة بعد الحلقة الثالثة من بابا المجال

صدى البلد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «بابا المجال» أحداثا مثيرة وغير متوقعة بعد إلقاء القبض على "زين" والذي يجسد شخصيته مصطفى شعبان؛ بتهمة قتل 15 رجل أعمال، لينزل خبر القبض عليه كالصاعقة على والدته "زهيرة" وتجسد شخصيتها الفنانة القديرة سوسن بدر، وتدخل على إثره المستشفى.

وبمجرد عرض الحلقة الثالثة انهالت التعليقات من محبي ومتابعة "شعبان" في مصر والوطن العربي وسط إشادات بتجسيد "زين" لمشهد القبض عليه بكل صدق ودقة، وتوقعات بأن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.

الأحداث المثيرة في الحلقة الثالثة دفعت بهاشتاج #بابا_المجال ومصطفي شعبان، لتصدر ترند تويتر، كما أصبحا الأكثر بحثاً على فيسبوك لليوم الثالث على التوالي.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

بابا المجال

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