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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس دافئ.. تعرف على درجات الحرارة رابع أيام رمضان.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن  حالة الطقس  و درجات الحرارة  المتوقعة اليوم، الأحد 26 مارس 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

 

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى


القاهرة 22 - 13

الإسكندرية 20 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

الغردقة 25 - 15

المنيا 24 - 11

سوهاج 25 - 13

أسوان 27- 16

درجات الحرارة توك شو حالة الطقس الاعلامية رشا مجدى

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