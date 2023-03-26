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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى يشيد بنجاح الصحة فى خفض معدلات الولادات القيصرية لـ61%

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بنجاح وزارة الصحة والسكان في خفض معدلات الولادات القيصرية - غير المبررة - في المستشفيات التابعة للوزارة، إلى 61% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري موجهاً التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الذى يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف.

وقال " سليم " إن هذا النجاح تحقق بعد تكليف الدكتور خالد عبدالغفار الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالمتابعة الدقيقة لنسب الولادات القيصرية المنشآت الخاصة والتأكد من عدم اللجوء إلى الولادة القيصرية دون مبرر طبي مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع الولادات القيصرية غير المبررة في مستشفيات القطاع الخاص والأهلي.

وأشارإلى الاهمية الكبيرة لتقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة.

وأكد الدكتور محمد سليم أهمية الإجراءات وجه الدكتور خالد عبد الغفار باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية والتى تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية مع وضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة، لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب استحداث ودعم تخصص القبالة، وتنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع التوسع في تدريب القابلات مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية مثمناً حرص وزير الصحة والسكان على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي».

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