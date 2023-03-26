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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة تضبط 9 أطنان دقيق داخل مصنع بدون ترخيص

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير عام الرقابة التموينية بحملات تموينية بمركزى ايتاى البارود ودمنهور.

و أسفرت عن :-

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ضبط 65 طن نخالة خشنة وبيعها بالسوق السوداء في البحيرة

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تموين البحيرة .. ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن

بمركز دمنهور تم ضبط مصنع معجنات يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 120 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم و40 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 25 كجم و 500 كجم معجنات كمنتج نهائى و 1000 استيكر مستخدم فى التصنيع و 3 طن دقيق مجهول المصدر داخل مركز تعبئة دقيق، و طن بويات منتهي الصلاحيه بأحد التوكيلات الكبري.

و تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك و تحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك فى اطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

البحيرة محافظة البحيرة مصنع بدون ترخيص الحملات التموينية مجهول المصدر منتهية الصلاحية الغش التجاري شهر رمضان المبارك سلع مجهولة المصدر

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