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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل: رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة يسبب كوارث

رشق الاطفال للقطارات
رشق الاطفال للقطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة

طالبت وزارة النقل، في بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة  رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

 

وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات.

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