اكتشاف أثري جديد للبعثة الأمريكية بمعبد أبيدوس

عثرت البعثة الامريكيه الأثرية التابعة لجامعة نيويورك على كشف أثري جديد، وكانت البعثة عثرت على 2000 من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس بمحافظة سوهاج. ورجحت البعثة الامريكيه أن هذا العدد الكبير من الكباش المحنطة قد تم استخدامها كقرابين نذرية في ابيدوس خلال فترة العصر البطلمي الذي بدأ عام 305 قبل الميلاد حتى وفاة كليوباترا عام 30 قبل الميلاد.

وعرضت قناة العربية الإخبارية أن وزارة السياحه أعلنت انه تم الكشف عن حيوانات اخرى بجانب رؤوس الكباش وكشفت البعثة ايضا عن مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والابقار والغزلان وحيوان النمس وتماثيل واجزاء لبرديات وبقايا اشجار قديمة وملابس واحذيه جلدية.

وأكدت الوزارة اهمية هذا الاكتشاف الذي سيكشف تفاصيل هامة في حياة وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني واوضحت البعثه انها ستستكمل اعمال حفائرها بالموقع للكشف عن مزيد من تاريخ هذا الموقع.