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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| زوجة محمد زيدان تخطف القلوب بجمالها الساحر

ميناس زوجة محمد زيدان
ميناس زوجة محمد زيدان

تحرص ميناس زوجة لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان على مشاركة إطلالاتها الاستثنائية التى تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين حين لأخر، مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.


وخطفت زوجة محمد زيدان، أنظار متابعيها وذلك لجمالها ولأناقة إطلالتها حيث ارتدت فستان أسود مما عكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.


وأختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًأ مرتكزا على الألوان الترابية، مستخدمة الماسكرا والكحل لتبرز جمال عينيها.

واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات إستثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

 

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.


يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣٢٦_٢٠٤٧٤٨
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٦_٢٠٤٧٣٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٦_٢٠٤٧٣٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٦_٢٠٤٧٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٦_٢٠٤٧٢٦
ميناس زوجة محمد زيدان بوروسيا دورتموند زوجة محمد زيدان فستان اسود تخطف القلوب بجمالها

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