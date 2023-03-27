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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفجر مفاجآت قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه يثق كثيرًا في دعم جماهير القلعة الحمراء ومساندتهم للاعبين والجهاز الفني خلال لقاء الهلال السوداني، مؤكدًا أنه سعيد لرؤية هذا العدد الكبير في استاد القاهرة الدولي، من أجل مساندة الأهلي.

 

وقال شلبي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سنتواجد في استاد القاهرة مع فتح باب الملعب منذ الرابعة عصرًا، والتذاكر نفذت بالكامل فجر الأحد، وهو ما يُحمل اللاعبين مسئولية كبيرة، لأن 50 ألف تذكرة نفذوا في خلال 8 ساعات فقط، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي مباراة أخرى".

 

وأضاف: "جماهير الأهلي حريصة على دعم اللاعبين، ونتمنى أن يحققوا طموح الجميع ويفوز الفريق ويصعد لدور الثمانية بدوري الأبطال".

 

وواصل: "تلقينا اتصالات عديدة من الجماهير، في ظل عدم تمكن الكثير من حجز التذاكر، وهو ما يعكس مكانة النادي الأهلي وقوة جمهور النادي، ولذلك نحن حريصون على توفير السبل الراحة للجماهير من أجل استمرار دعمهم للفريق".

 

وأكمل: "لجنة المباريات بالنادي الأهلي تواصلت مع كل الجهات المسئولة، من أجل خروج المباراة بشكل جيد".

 

وأتم: "هيئة إستاد القاهرة ستقوم بتوفير كافة احتياجات الجماهير، والسلطات الأمنية متفهمة تمامًا لظروف تلك المباراة، ونحن أيضًا حريصين على وجود حملة توعية لمداخل ومخارج الجماهير لتسهيل الأمور عليهم".

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