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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب بوتين والبنوك.. صدمة في أسعار النفط مع بداية تعاملات الاثنين

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

ووفقا لوكالة "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.32 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وارتفع برنت 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمئة بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.

فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو تقترب جدا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لرويترز يوم الجمعة أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في أبريل نيسان مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الإلتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.

 

الرئيس الروسى اسلحة نووية فلاديمير بوتين اسعار النفط روسيا دولار

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