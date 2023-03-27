قضايا ملحة.. السعودية تحتضن العرب في مايو المقبل

تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بعدما أعلنت جامعة الدول العربية أمس الموعد المحدد لإقامتها في التاسع عشر من مايو المقبل 2023م.



وكانت جامعة الدول العربية قد أجرت مشاورات مع المملكة بشأن الموعد المناسب لعقد القمة؛ مرحبة المملكة بموعد عقدها في ذلك التوقيت من شهر مايو.



وحسب تصريحات للسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية في بيان صادر عن القمة، إن «القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على مستوى كبار المسؤولين والوزراء، تمهّد لانعقادها على مدار 5 أيام».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد رجّح، في تصريحات صحافية، خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة العربية في السعودية «اقتصادياً، ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة».

وقبل أيام، أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية؛ أن «المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية، والمملكة العربية السعودية، للخروج بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي تحتلّ صدارة العمل العربي المشترك».

ويأتي انعقاد موعد القمة في توقيت بالغ الدقة إذ تمر المنطقة ككل بتحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تتطلب مزيدا من التنسيق والتكاتف العربي المشترك.