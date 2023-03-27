عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قضايا ملحة.. السعودية تحتضن العرب في مايو المقبل

صدى البلد

تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بعدما أعلنت جامعة الدول العربية أمس الموعد المحدد لإقامتها في التاسع عشر من مايو المقبل 2023م.


وكانت جامعة الدول العربية قد أجرت مشاورات مع المملكة بشأن الموعد المناسب لعقد القمة؛ مرحبة المملكة بموعد عقدها في ذلك التوقيت من شهر مايو.


وحسب تصريحات للسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية في بيان صادر عن القمة، إن «القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على مستوى كبار المسؤولين والوزراء، تمهّد لانعقادها على مدار 5 أيام».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد رجّح، في تصريحات صحافية، خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة العربية في السعودية «اقتصادياً، ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة».

وقبل أيام، أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية؛  أن «المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية، والمملكة العربية السعودية، للخروج بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي تحتلّ صدارة العمل العربي المشترك».

ويأتي انعقاد موعد القمة في توقيت بالغ الدقة إذ تمر المنطقة ككل بتحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تتطلب مزيدا من التنسيق والتكاتف العربي المشترك. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

بقفطان رمضان.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

لن نستسلم للفوضى.. بن غفير يشعل الأزمة برفض التراجع عن التعديلات القضائية

أوكرانيا مخيم عسكري.. مجلس الأمن الروسي يتهم الناتو بمحاولة تقسيم موسكو

مشهد فلكي بديع.. المشترى عملاق المجموعة الشمسية يتقارب مع عطارد أصغر الكواكب

القومي للتغذية: الصيام وقاية من أمراض الأورام والسكر والسمنة

احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقفت جنبه واستحملته.. صور زوجة محمد صلاح في زفافها تشعل السوشيال ميديا

من أجل استعادة الأمجاد.. ليفربول يضحي بـ9 لاعبين|ما رقم صلاح في الترتيب؟

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ