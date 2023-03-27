وكيل تعليم بني سويف يزور مدارس الواسطى ويأمر بإجراء تحقيق للتقصير والإهمال

تفقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة الواسطي الإعدادية بنين ، خلال زيارة مفاجئة اليوم لمركز الواسطي رافقه خلالها نبيل محمد حسن مدير إدارة الواسطى وناصر أبو بكر وكيل الإدارة والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري ومدير المرحلة.

وتأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وتبين وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية بالمدرسة ، التي على إثرها قرر وكيل الوزارة تكليف مدير جديد للمدرسة وإحالة بعض المعلمين والموجهين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل وفي أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة وسير العمل بالمدرسة

كما شهد وكيل الوزارة طابور الصباح مع طالبات مدرسة الواسطى التجارية واطمان على انتظام سير العملية التعليمية.

ووجه باستمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب ، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية.