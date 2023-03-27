بلوك جديد .. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ميريهان، في الفيديو وهي تقص شعرها ل لوك جديد.

وجهت الفنانة ميريهان حسين، الشكر للفنانة القديرة إسعاد يونس، بعد عرض حلقة برنامجها “صاحبة السعادة” التي حققت صدى واسع من جمهورها.

وكتبت: “كلامك عني تاج على رأسي وشهادة اعتز بيها.. طول عمري ابحث عن التقدير فقط وكتير فكرت اعتزل بسبب احساسي اني مش مقدرة في هذا الوسط الذي يظلم الكثير.. شكرا على رأيك فيا”.