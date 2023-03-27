وزير التعليم : خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "بيتخطفوا ومطلوبين برة"

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر 2030.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، إن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية معتزين ببلادهم وقادرين على التعلم الذاتي ، ويمتلكون جدارات وقدرات كبيرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القطاع الخاص هو محرك التنمية الاقتصادية فى مصر ، مؤكداً أن ممثلوه قد عملوا مع الوزارة لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تتم مع مشروع قوى عاملة مصر، هى مدارس دولية وتستطيع الوزارة التوسع فيها مع البلاد المجاورة، موجها الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن النظرة المجتمعية للتعليم الفني اختلفت كثيرا.

وأعلن أن هناك دول طلبت كوادر من خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائلا: بيتخطفوا خطف" لكونهم يلبون احتياجات سوق العمل ويمتلكون مهارات عالية وجدارات، كما أنه متاح لهؤلاء الطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى على استحداث هذا النموذج المهم من المدارس وكذلك على تحديث منظومة التعليم الفني بشكل كامل.

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

احتفالية اطلاق 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية