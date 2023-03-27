تعرف علي مصير ساسي وبن شرقي مع نادي الزمالك الموسم القادم

علق أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق مصير فرجاني ساسي وبن شرقي مع النادي الزمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر داخل الزمالك: فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لن يعودا للزمالك في الموسم المقبل لأن أنديتهما متمسكة بهما وعقودهما كبيرة جدا مقارنة بميزانية النادي

كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن استمرار أحمد عبد المقصود في قيادة الفريق خلال مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا على أن يعاونه حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس.

كان أحمد عبد المقصود قاد الفريق في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في كأس الرابطة بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق