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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الفلافلة بالبحيرة يستغيثون من عدم صيانة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المتهالكة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية الفلافلة التابعة لمجلس قرية صفط الحرية فى محافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، بالمسئولين بسبب إهمال كهرباء إيتاي البارود وعدم الصيانة الدورية علي الأعمدة الكهربائية والأسلاك المتهالكة .


و يقول محمد عبدالوهاب أبوالليف  أحدى أهالي قرية الفلافلة التابعة لمجلس قرية صفط الحرية تقدمنا بعدة شكاوي لكهرباء إيتاي البارود لتقوية الخط الداخل علي قرية الفلافلة والخارج منها الي الناحية القبلية وطالبنا بزيادة عدد الأسلاك وان الكهرباء ضعيفة باستمرار مما أدى إلى إتلاف الأدوات الكهربائية أكثر من مرة ولم يتم المعاينة التي وعدنا بها مدير هندسة كهرباء إيتاي البارود والذي زاد الطين بلة أن اسلاك التيار العالي المار بجوار قرية الفلافلة من الناحية الشرقية الي عزبة الطاري والدفراوي يهدد بكارثة ومعرض للإنقطاع وخوفاً من حدوث كارثة .

 

وناشد المسئولين فى شركة الكهرباء بسرعة التدخل للتخفيف المعاناة عن المواطنين حيث أن الكهرباء هي مصدر السعادة للناس في كل حياتهم اليومية وتساعد في توفير الوقت والجهد لتشغيل كل الأدوات الكهربائية ولكن عندما تصبح الكهرباء مصدر الشقاء للناس تكون سببا في اتلاف الأدوات الكهربائية بسبب الإهمال وعدم الصيانة الدورية علي الأعمدة الكهربائية والأسلاك المتهالكة .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة البحيرة أعمدة الكهرباء إهمال كهرباء إيتاي البارود الأعمدة الكهربائية الأسلاك المتهالكة إتلاف الأدوات الكهربائية اسلاك التيار العالي

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