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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل رشيد الحلقة 6.. محمد ممدوح يعثر على ابنه

رشيد
رشيد

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “رشيد” والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح . 

وحملت الحلقة السادسة العديد من الأحداث ، حيث بدأ رشيد قضاء عقوبته داخل السجن ، ورفض الاختلاط بين السجناء . 

أما في الوقت الحالي فقد تمكن رشيد من العثور على ابنه سيف بعدما قامت أسماء بالذهاب إلى نوجا وهددتها بفضح ماضيها في حال عدم اخبارها بمكان سيف ، لتكشف لها انه يعمل ديلر مخدرات ومنحتها رقم تليفونه ، وقد تحدثت معه هي ووالده ، وحين اكتشف انهم علي علم باسمه الحقيقي فر منهم هاربا . 

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قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف. 

رشيد محمد ممدوح ريهام عبد الغفور هالة صدقي صلاح عبد الله نهلة سلامة

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