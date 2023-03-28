مسلسل رشيد الحلقة 6.. محمد ممدوح يعثر على ابنه

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “رشيد” والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح .

وحملت الحلقة السادسة العديد من الأحداث ، حيث بدأ رشيد قضاء عقوبته داخل السجن ، ورفض الاختلاط بين السجناء .

أما في الوقت الحالي فقد تمكن رشيد من العثور على ابنه سيف بعدما قامت أسماء بالذهاب إلى نوجا وهددتها بفضح ماضيها في حال عدم اخبارها بمكان سيف ، لتكشف لها انه يعمل ديلر مخدرات ومنحتها رقم تليفونه ، وقد تحدثت معه هي ووالده ، وحين اكتشف انهم علي علم باسمه الحقيقي فر منهم هاربا .

قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.