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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات: ميكالي مدرب جيد.. ومعسكران للأولمبي قبل البطولة الأفريقية تحت 23

صدى البلد

 

أشاد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بمستوى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وقال بركات لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: ميكالي مدرب جيد وهناك استجابة من اللاعيبة والمستويات في تحسن.

وواصل: استطعنا أن نعبر زامبيا خلال المواجهتين وهذه خطوة في بداية مشوارنا.

وأفصح: نحاول تنظيم معسكرين لمنتخب مصر الأولمبي والموعد المقترح شهري 4 و5 وهدفنا خوض على الأقل ثلاثة أو أربع مباريات قبل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وأتم: الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة على مستوى المنتخبات سواء الأولمبي أو الأول.

الأهلى كريم نيدفيد النادي الأهلي محمد فاروق فريق الاهلي نيدفيد اتحاد الكرة محمد بركات

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