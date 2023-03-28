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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يشبه ظلال سطح المشتري.. وان بلس تطلق نسخة جديدة من OnePlus11 5G

وان بلس تطلق غدا
وان بلس تطلق غدا نسخة جديدة من OnePlus 11 5G

أعلنت شركة وان بلس الصينية إطلاق نسخة جديدة من هاتفها الرائد OnePlus 11 5G تحت اسم Jupiter Rock Edition غدا الأربعاء 29 مارس، ومن المتوقع أن يتميز الإصدار الجديد بمواد تصميم فريدة من نوعها ولم يتم استخدامها في الصناعة من قبل. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه نسخة Jupiter Rock Edition ستتميز بتصميم أنيق حيث سيشبه ظلال سطح المشتري، حيث تظهر الصور التي تم تسريبها تصميما مختلفا عن النسخة الأصلية التي تم إطلاقها في الأسواق العالمية والتي جاءت بألوان الأسود والأخضر. 

 

وكان "Li Jie" الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس قد صرح مؤخرا بأن إصدار Jupiter Rock سيكون فريدًا تمامًا، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بكميات محدودة وأيضا لفترة زمنية محدودة، كما تشير التقارير إلى صدروه بٍسعر أعلى من الإصدار الأصلي. 

وجاء هاتف وان بلس OnePlus 11 5G  شاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض + QHD، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية +HDR10، بالإضافة إلى طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7، مع تقنية Dolby Vision. 

 

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus 11 5G كاميرا أساسية بمستشعر من سوني Sony IMX890 دقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة عريضة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية دقة 32 ميجابكسل قادرة على التقاط صور 2x ، مع كاميرا سيلفي دقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 11 5G بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 SoC من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع سلكيًا بقوة 100 وات. 

 

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