موجز السوشيال ميديا: موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.. رامز جلال يثير الجدل بملابس مقطعة على إنستجرام

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك الإعلامي أحمد شوبير، موعد مباراة نهائي كأس مصر، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "رسمياً - تحديد يوم 10 أبريل المقبل موعداً لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر الساعة 9:15 م علي ستاد القاهرة".



بملابس مقطعة.. رامز جلال يثير الجدل على إنستجرام| شاهد

شارك الفنان رامز جلال، صوراً جديدة في ظهور مميز من كواليس برنامجه “رامز نيفر ايند” عبر حسابه على انستجرام.

ولاقى ظهوره تفاعلاً وأثار الجدل بسبب اطلالته بملابس مقطعة، مع لون شعره الأصفر المميز.



كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب غاضباً: “صفحات الكذب و التزوير و ملوك الشير و اللايك كاتبين اني تمنيت فوز الاهلي و ده حقيقي علي قناة الزمالك و لكن عمري ما قلت اي نتيجة و لكن طبعا كاتبين نتيجة تخرج الاهلي و تؤهل الهلال و هذا كذب و افتراء و تزوير حتي ايام رمضان الناس خلاص اتجننت و مش اكون كذاب و ضلالي المهم نعمل شغل بخبر كاذب”.