رسميا.. موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

شارك الإعلامي أحمد شوبير، موعد مباراة نهائي كأس مصر، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "رسمياً - تحديد يوم 10 أبريل المقبل موعداً لمباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر الساعة 9:15 م علي ستاد القاهرة".

من جانب آخر، كشف محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد حمدي، لاعب فريق بيراميدز، والظهير الأيسر للمنتخب الوطني، وقّع للنادي الأهلي، وسيتم الإعلان رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية: محمد حمدي سيتواجد بين صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.