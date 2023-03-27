أزمة تواجه الأهلي ورد فعل قوي من CAF تجاه الهلال

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من بيان نادي الهلال السوداني، والمطالبة بعدم حضور جماهير النادي الأهلي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس توبوكس: "أقوى رد فعل من جانب الكاف، هو عدم الرد على خطابات نادي الهلال، لا يوجد أي أزمة تجاه الفريق، والحديث عن وجود كراهية وعنصرية أمر غريب جدا".

وأضاف: "بيان الهلال هو محاولة لخلق أزمة جديدة، لا يجب أن نتداول هذه الأمور، سنكون أحسن وأعقل من مسئولي النادي السوداني الذين يحاولون افتعال الأزمات".

وأكمل: "نحن والشعب السوداني اشقاء، ومستاء من التعليقات الإعلامية في السودان، ولن ندخل في هذه الأزمة مطلقا".

وزاد: "نحترم نادي الهلال وجماهيره والمباراة في الملعب بين فريقين كبار، والفريق الفائز سنبارك له، والخاسر سنقول له هارد لك".