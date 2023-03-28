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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيت أذان المغرب في مدينة العريش.. تعرف عليه

دروس علمية وتوعية
دروس علمية وتوعية بمساجد سيناء

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الثلاثاء ، سادس أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري؛ حيث يوجد 3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة، بينما يوجد فارق نحو  9 دقائق عن القاهرة الكبرى، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب  اليوم الساعة 6:11 دقائق. 

 

يبحث المواطنون  في مختلف محافظات الجمهورية،  عن موعد أذان المغرب بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة.
 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد انطلاق مدفع الإفطار وأداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

 

أذان المغرب:

 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:2 مساء  بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:4 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:1 مساء.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها،  أنه تم تجهيز  جميع مساجد العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان وصلاة عيد الفطر المبارك.

كما تواصل مديرية الأوقاف، تنفيذ  ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد  النصر  بمدينة العريش  .

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العريش آذان المغرب رمضان سادس

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