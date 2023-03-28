آرسنال يقترب من تجديد عقد ساكا

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية ، اقتراب نادي آرسنال الإنجليزي من تجديد عقد بوكايو ساكا، لاعب الفريق.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" سيوقع بوكايو ساكا عقدا جديدا مع آرسنال قريبًا جدا، ولا توجد تغييرات في الخطة حيث تم الاتفاق بين اللاعب والنادي على كافة التفاصيل في شهر فبراير الماضي".

أضاف:" ثلاثة أندية [اثنان من إنجلترا وواحد من الخارج] كانوا يراقبون وضع ساكا منذ فترة طويلة، ولكنه باق مع آرسنال".



وينتهي عقد بوكايو ساكا مع نادي آرسنال الإنجليزي في صيف 2024.



وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الإنجليزي بوكايو ساكا 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.