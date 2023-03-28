قوى عاملة الوادي الجديد تنظم دورات تدريبية في طباعة المنسوجات والأركيت للفتيات

قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بتنظيم دورات تدريبية علي مهنتي : طباعة المنسوجات، والأركيت للفتيات ، بمركزي التدريب المهني بالخارجة ، والداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

كما قامت بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة ، بشركة "فوسفات مصر" ، وذلك لضمهم إلى قاعدة بيانات المديرية والخاصة بالعمالة غير المنتظمة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بإستمرار حصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون، وكذلك الإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى و عمل لائق على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي علي مهنة طباعة المنسوجات للفتيات وذلك بمركز التدريب المهني الخارجة على المهن يحتاجها سوق العمل ، ودورة تدريبية جديدة على مهنة الاركت للفتيات بمركز الداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة .

وقال :إنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التي توفرها للشباب من الجنسين ، التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة لها ، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .

وأشار إلي أن المديرية تقوم من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بشركة فوسفات مصر، وذلك تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها للمسجلين بها ، وذلك في إطار سعي المديرية وجهودها في توسيع قاعدة بيانات تلك الفئة على أرض الواقع حتى تكون معبرة عن تلك الفئة ويمكن الاعتماد عليها في أي قرار يخص رعايتها وحمايتها .



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