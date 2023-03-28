عملات جديدة.. مصر تتخلى عن الدولار الأمريكي في التجارة مع الهند وروسيا

في مواجهة الصعوبات في الدفع بالدولار الأمريكي، تتطلع مصر الآن إلى اعتماد الروبية الهندية لاستيراد ما لا يقل عن 150 ألف طن من الأرز من الهند.

جاء ذلك بعد أن بدأت مصر التعاملات التجارية مع روسيا بالعملات المحلية واعتماد الروبل الروسي في تسوية المعاملات التجارية.

وإذا مرت صفقة تسوية التجارة بالروبية الهندية بين القاهرة ونيودلهي، ستنضم مصر إلى 18 دولة - روسيا والمملكة المتحدة وسنغافورة وألمانيا وغيرهم من الدول - وافقت على تسوية المعاملات التجارية بالروبية هندية والتخلي عن الدولار الأمريكي.

وبين أبريل ويناير من هذا العام، استوردت مصر 76858 طنا من الأرز، اشترت البلاد مؤخرا حمولتين من الأرز، ومع ذلك، كان عليها "مواجهة صعوبات" في تسوية المعاملات التجارية بالدولار، وفق ما أكده مصدر ل The Hindu BusinessLine.

التحول الي الروبية الهندية

وأضاف المصدر أنه الآن، بما أن مصر تحتاج إلى ست حمولات أخرى من الأرز، والتي يمكن أن تزن أكثر من 1.5 لكح طن، فقد سعت إلى سداد المبلغ بالروبية هندية.

وقال مصدرون من الهند إنهم على استعداد لتسوية التجارة عبر الحدود للحبوب الغذائية بالروبية، شريطة أن تقدم حكومة الاتحاد بعض التنازلات.

وقال رئيس جمعية مصدري الأرز، كريشنا راو: "يحصل المصدرون على علاوة آجلة تتراوح من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة أثناء التداول بالدولار، هناك عدد غير قليل من الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها تعويض التجار عن ذلك".

وقال راو كذلك إن الحكومة يجب أن تسهل معاملات التصدير بالروبية الهندية من أجل المصلحة طويلة الأجل.

وتواجه مصر ومعظم دول شمال أفريقيا مشاكل في العملة، خاصة فيما يتعلق بالدولار.

مصر تستخدم الروبل الروسي

ولتسهيل المعاملات التجارية، بدأت مصر التعاملات التجارية مع روسيا بالعملات المحلية.

ومنذ 8 سبتمبر 2022، حدت الحكومة الهندية صادرات الأرز وفرضت رسوما على تصدير الأرز الأبيض.

حظرت البلاد أيضا شحن الأرز المكسور بالكامل وصادرات الأرز، بما في ذلك البسمتي.

وتم اتخاذ القرار بعد إن كان يخشى أن يتأثر إنتاج الأرز الهندي خلال موسم الخلف بالأمطار الضئيلة في المناطق المنتجة الرئيسية.