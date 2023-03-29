عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز

صدى البلد

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وبما يضمن للعراقيين التمتع بثرواتهم الوطنية بعدالة ومساواة وأن تكون ملكاً للشعب والأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن إقرار القانون له أهمية في حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- خلال لقاء الرئيس العراقي مع رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية بالعراق النائب هيبت الحلبوسي والنائبين الأول والثاني لرئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأشار رشيد إلى ضرورة دعم الصناعة النفطية خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والاستكشافات النفطية والصناعات التكريرية ومعالجة المعوقات التي تعترضها، مؤكدا أنها تحظى بأولويات في البرنامج الحكومي.. مشددًا على ضرورة تنفيذ المشاريع الرامية إلى زيادة وتحسين مستوى الإنتاج النفطي في العراق، والعمل على إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الثروة الغازية وعدم هدرها، وتقليل الاعتماد على المستورد من المشتقات النفطية.

وشدد الرئيس العراقى على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه والتقليل من حدة هذه المخاطر من خلال إيجاد حلول إغاثية مبتكرة ومستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه أكد رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية بالعراق أهمية العمل على استثمار الثروات الطبيعية في العراق وتبنيى ملف المياه من أجل أيجاد الحلول للحد من تأثيراتها.

وأشار النائب الحلبوسي إلى أن اللجنة تعمل من أجل إقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ سنوات، لافتا إلى أن هناك رغبة لدى أغلب الكتل لتشريع هذا القانون وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير واقع القطاع النفطي في العراق.

العراق الرئيس العراقي الرئاسة العراقية كردستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

لاعب الأهلي والزمالك السابق: الفوز على مالاوي برباعية أعاد هيبة الكرة المصرية

فضيحة مدوية.. روسيا تتهم أمريكا بالتستر على معلومات خطيرة بشأن «جريمة القرن»

ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.. إضراب ضخم في بريطانيا أبريل المقبل

السعودية.. إجراء عاجل من السلطات يخص المعتمرين

مسبش إيديها لحظة.. صور تجمع فراج وبسنت شوقي بعد مقلب رامز

عاجل| مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشناوي بمباراة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرعب.. خروج رجال من حفرة في جبل ذهب بالكونغو.. ما القصة؟

ولد أم بنت.. تقنية جديدة تحدد جنس المولود| تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العرقسوس|احذره فى هذه الحالة

تحية لأم الدنيا.. رائد إمارتي يلتقط فيديو لمصر من الفضاء

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ