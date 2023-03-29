عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

رفع الاذان في أمريكا
رفع الاذان في أمريكا

رفع الأذان بمكبرات الصوت في أمريكا .. مفاجأة للمرة الأولى من نوعها، أثارت حالة اندهاش الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان فتاة مصرية تمكنها من الحصول على موافقة رسمية لـ رفع الآذان لأول مرة بمكبرات الصوت في إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية.

لأول مرة في أمريكا| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت.. تفاصيل

عقب أن تم تداول المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شهد تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، وسط حالة من الجدل الواسع حول كونها فتاة تسعى لرفع الآذان في ولاية أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية، فما قصتها، وهل سترفع الفتاة الآذان بنفسها كما اعتقد البعض؟

رنا عبدالحميد


أعلنت فتاة مصرية تُدعى رنا عبدالحميد، عن تمكنها أخيرًا من الحصول على موافقة رسمية لرفع الآذان بمكبرات الصوت في مدينة أستوريا بولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية،

ولمتابعة المزيد حول رفع الأذان بمبكرات الصوت في أمريكا لأول مرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

رفع الأذان بمكبرات الصوت في أمريكا للمرة الأولى من نوعها فتاة مصرية موافقة رسمية رفع الآذان لأول مرة بمكبرات الصوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

موضوعات متعلقة

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

لابس جاكيت حريمي.. تبادل السباب والاتهامات بين شذى وحسن شاكوش

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

مفاجأة غير محسوبة .. نجم الأهلي على رادار أندرلخت البلجيكي

بيان عاجل من إيران بشأن الهجوم على مواقع يهودية في اليونان

ارتفاع أسعار القمح عالميا لأعلى مستوى بعد وقف شركة روسية تصديره

سياحة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

بعد تسخين رضوى الشربيني عليه.. صور تجمع بين العوضي وياسمين عبدالعزيز |شاهد

خلال اجتماع لجنة الصحة الجديدة.. 8 مطالب عاجلة من الأطباء لتحسين أحوالهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صورة لزوجة حسن شاكوش بعد طلبها الطلاق علي الهواء

علاقات مشروعة.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصيرا

إحنا في رمضان .. انتقاد طليقة الفيشاوى بسبب بيرسينج البطن | شاهد

بعد سقوطها على الأرض في مقلب رامز.. أبرز إطلالات إيمان العاصي

فيديو

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ