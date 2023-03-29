حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

رفع الأذان بمكبرات الصوت في أمريكا .. مفاجأة للمرة الأولى من نوعها، أثارت حالة اندهاش الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان فتاة مصرية تمكنها من الحصول على موافقة رسمية لـ رفع الآذان لأول مرة بمكبرات الصوت في إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية.

عقب أن تم تداول المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شهد تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، وسط حالة من الجدل الواسع حول كونها فتاة تسعى لرفع الآذان في ولاية أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية، فما قصتها، وهل سترفع الفتاة الآذان بنفسها كما اعتقد البعض؟

رنا عبدالحميد



أعلنت فتاة مصرية تُدعى رنا عبدالحميد، عن تمكنها أخيرًا من الحصول على موافقة رسمية لرفع الآذان بمكبرات الصوت في مدينة أستوريا بولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية،

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