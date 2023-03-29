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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام عاشور: نيللي كريم لو قالت عليا عبقري تمثيل الناس مش هتسيبها

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

حل هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، ضيفا على برنامج تفاعلكم، للحديث عن دوره ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، والدي تقوم ببطولته نيللي كريم. 

وقال هشام عاشور إنه استعد لمسلسل عملة نادرة بعد الجلوس مع مصحح اللهجة الصعيدية، وحين سافر الصعيد وجد بعض النماذج للشخصية التي يلعبها داخل الأحداث. 

ووصف هشام عاشور زوجته نيللي كريم  بوحش التمثيل، مؤكدا أنه في بداية التصوير لم يتخيل أن تجسد تلك الشخصية بهذا الشكل. 

ورد هشام عاشور علي الانتقادات التي وجهت بأن زوجته وراء عمله في مجال التمثيل، قائلا أنه يدرسالتمثيل منذ عام 2013 وحصل علي كورسات خارج مصر مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه شارك في دور صغير في أحد الأعمال الأجنبية. 

وعن راي زوجته نيللي كريم فيه كممثل جيد ولكن ينقصه الخبرة، قال هشام عاشور: “هذا رد دبلوماسي من نيللي”، وتابع مازحا: “مش هتقولي عنه عبقري يعني علشان الناس هتمسكها”. 

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

هشام عاشور الفنانة نيللي كريم مريم الخشت مدحت العدل جمال سليمان نيللي كريم

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هشام عاشور: نيللي كريم لو قالت عليا عبقري تمثيل الناس مش هتسيبها

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