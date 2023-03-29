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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة صدقي عن جعفر العمدة: محمد سامي قالي مش شايف غيرك للدور

الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل دورها فى مسلسل جعفر العمدة، قائلة إنها لم تردد عندما عرض عليها الدور، وأنها سعيدة برد الفعل على نجاح المسلسل.

وأضافت هالة صدقي، خلال حوارها عبر فضائية "نجوم إف إم": "مجاليش إسكريبت أو سيناريو، ولقيت محمد سامي بيقولي فيه فكرة فى دماغي ومش شايف حد خالص للدور غيرك انتي فقوليلي معايا ولا لا، ومحمد سامي جاري وكنت مستغربة ليه الممثلين بينجحوا معاه، ودا لأنه مختلف".

وتابعت هالة صدقي: "قولتله أنا واثقة فيك، وشركة الإنتاج كانت تريد توفير الميزانية الخاصة بالمسلسل ف ليه هالة ما فيه فلانة غيرها، فسامي قالهم لا فيه أدوار أنا مش بشوفها غير لفلانة".

الفنانة هالة صدقي جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة محمد سامى شركة الإنتاج

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